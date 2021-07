Tisk: Kaddáfího syn Sajf Islám chce být libyjským prezidentem

Syn bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího chce kandidovat na příštího libyjského prezidenta. Sajf Islám Kaddáfí v rozhovoru s americkým listem The New York Times (NYT) řekl, že chce Libyi vrátit ztracenou jednotu.

Libyjští politici „přinesli jedině bídu a srazili Libyi na kolena“, řekl Sajf Islám v rozhovoru. „Nejsou peníze, není žádná bezpečnost, žádný život. Běžte se podívat k benzinové pumpě, nemají benzin. Vyvážíme ropu a plyn do Itálie, díky nám se svítí v půlce Itálie, a tady máme výpadky elektřiny. To je víc než selhání, je to fiasko,“ řekl devětačtyřicetiletý Kaddáfí.

Jeho otec byl po čtyřech desetiletích u moci zabit v revolučním roce 2011, jeho blízcí skončili podobně nebo byli uvězněni či přinuceni odejít do exilu. O život přišli i tři z Kaddáfího synů.

Osud Sajfa Isláma byl obestřen tajemstvím. V roce 2011 ho zajala jedna skupina ozbrojenců ze Zintánu na severozápadě Libye. V procesu v roce 2015 byl odsouzen k trestu smrti, ale jeho věznitelé ho odmítli vydat libyjským úřadům stejně jako Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), který ho chce stíhat za zločiny proti lidskosti. Propuštěn by v roce 2017 a od té doby o něm nebyly zprávy.

V rozhovoru Sajf Islám řekl, že je svobodný muž a že chce zasáhnout do politiky. Prohlásil, že jeho bývalí věznitelé jsou nyní jeho přátelé a uvědomili si, že „pro ně může být významným spojencem“.

Libye od roku 2011 prožívala boje a rozštěpenost v podobě dvojí administrativy, z nichž jedna působila v Tripolisu a druhá na východě země. Loni se obě strany dohodly na příměří a od března má Libye jednu vládu, avšak dohoda o příměří není plněna podle původního harmonogramu. Hrozí, že se nepodaří do konce roku zorganizovat parlamentní ani prezidentské volby, jak se původně plánovalo.

Agentura AFP upozornila, že Sajf Islám by svou kandidaturou mohl narazit především na stále platný rozsudek libyjského soudu i na zatykač ICC. „Je přesvědčen, že by se to dalo překonat vyjednáváním, pokud by si ho většina Libyjců zvolila za svého vůdce,“ napsal newyorský list.

Americký deník také uvádí, že se Sajfovy aspirace berou dost vážně a že při jednání o současné libyjské vládě byli i jeho stoupenci. V tichosti se nyní snaží zasáhnout do volebních pravidel tak, aby Sajf Islám mohl kandidovat. Podle informací newyorského listu Sajfovi Islámovi důvěřuje až 57 procent Libyjců. (ČTK)