Do USA dorazil evakuační let s Afghánci, kteří se obávají odvety Tálibánu

Do Spojených států dnes dorazil evakuační let s Afghánci, kteří v uplynulých 20 letech ve své vlasti působili po boku příslušníků amerických ozbrojených složek a rozhodli se přesídlit do USA kvůli obavám ze msty ze strany afghánského radikálního hnutí Tálibán.

Jde například o tlumočníky s rodinami, informovala agentura AP.

Zatímco se z Afghánistánu definitivně stahují zahraniční jednotky, Tálibán nabírá na síle a v zemi narůstá násilí. Zejména od května, kdy mezinárodní síly pod vedením USA začaly ze země stahovat své zbývající vojáky, prudce narostl počet civilních obětí, upozornila tento týden Organizace spojených národů. Evakuace podle AP ukazuje na nejistotu Washingtonu ohledně toho, jak se bude afghánskému vedení dařit poté, co zemi v nadcházejících týdnech opustí poslední Američané. Stahování amerických jednotek z této neklidné asijské země má být zcela završeno k 31. srpnu.

Komerčním letem dnes přicestovalo do USA 221 Afghánců se speciálním vízem pro osoby, které pracovaly s americkými vojáky. Na palubě letadla byly i desítky dětí.

Od roku 2008 se již díky stejnému programu do USA přesunulo asi 70.000 afghánských občanů. Nejbližšími lety by mělo přicestovat zhruba 700 dalších jejich krajanů, kteří jsou nejdále v procesu vyřizování víza.

Afghánce v jejich nové domovině přivítal americký prezident Joe Biden: „Především bych chtěl těmto statečným Afgháncům poděkovat, že stáli po boku USA. Jsem hrdý, že můžu dnes říci ‚Vítejte doma‘.“ Také americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin vyzdvihli práci afghánských občanů po boku Američanů. Zprostředkováním jejich přesídlení daly USA podle nich najevo, že si uvědomují svůj závazek vůči těmto lidem.

Program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám, dnes schválila také české vláda. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara ale kvůli bezpečnosti a ochraně možných účastníků programu nelze zveřejnit počty tlumočníků ani další specifikaci pomoci. (ČTK)