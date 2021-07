Od soboty děti nemusí jít po dovolené v rizikové zemi do samoizolace

Od soboty nemusí mít děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Hned po návratu mohou podstoupit PCR test a v případě negativního výsledku nemusí do samoizolace.

Rozhodla o tom dnes vláda, na Twitteru to uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

„Vláda právě schválila: Od soboty nebudou muset děti mezi šesti a 12 roky mít test před návratem ani z červených nebo tmavě červených zemí. Zároveň bude možné u těchto dětí provést PCR test hned po návratu, takže nebudou vůbec muset do samoizolace,“ napsal Kulhánek.