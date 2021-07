Vláda povolila dlouhodobý pobyt vysokoškolákům z extrémně rizikových zemí

Vláda umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil rozhodnutí ministr zdravotnictví.

Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy úřad řadí Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

Opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, dnes vláda prodloužila do 31. srpna. Do Česka z těchto zemí mohli do dneška přicestovat pouze čeští občané, rezidenti a diplomaté. I oni se musejí podrobit izolaci a testům. (ČTK)