Ústavní soud vyhověl doživotně odsouzenému Robertu Tempelovi

Robert Tempel, jenž si odpykává doživotí za dvojnásobnou vraždu, dosáhl nového procesu. Ústavní soud po zásahu Štrasburku vrátil kauzu Vrchnímu soudu v Praze. Temeplovým cílem je zrušení odsuzujícího rozsudku. Vinu popíral.

Tempel vinu popíral. Krajský soud v Plzni jej čtyřikrát osvobodil, pražský vrchní soud ale zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen až poté, co vrchní soud přeložil proces z Plzně ke Krajskému soudu v Praze. Na Ústavní soud se Tempel obracel kvůli přeložení kauzy z Plzně do Prahy a znovu po definitivním uložení doživotního trestu, avšak neuspěl. Obě stížnosti tehdy soud odmítl, nyní musel rozhodovat znovu.

Důvodem pro nové kroky v Tempelově kauze bylo stanovisko štrasburského soudu, který se za odsouzeného muže postavil loni v červnu. Českou republiku zkritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání mužova případu. Pochybení spočívalo v délce řízení, ale také v přesunu věci z Plzně do Prahy. Ústavní soud vrátil kauzu právě do fáze odvolacího řízení před přeložením z Plzně do Prahy, justice by měla znovu rozhodnout také o případné vazbě Tempela. (ČTK)