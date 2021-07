Kontejnerová loď Ever Given s tříměsíčním zpožděním připlula do svého cíle, nizozemského Rotterdamu. V březnu skoro na týden zablokovala Suezský průplav. (AFP)

Klíčový Suezský průplav zablokovaný 400metrovou gigantickou kontejnerovou lodí Ever Given. Foto: BlackSky/Reuters