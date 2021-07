Ruský miliardář Abramovič žaluje britskou novinářku kvůli knize o Putinovi

Britský soud se včera začal zabývat sporem ruského miliardáře Romana Abramoviče, který žaluje novinářku Catherine Beltonovou pro pomluvu. Novinářka se podle něj dopustila falešných tvrzení v knize o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Kniha s názvem Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West (Putinovi lidé: Jak si KGB podmanila Rusko a pak zamířila na Západ) mapuje cestu Putina a jeho blízkých spolupracovníků k bohatství a moci po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Čtyřiapadesátiletému Abramovičovi, který je vlastníkem anglického fotbalového klubu Chelsea, vadí převážně novinářčino tvrzení ohledně koupě týmu, jenž vlastní 18 let. Beltonová v knize uvedla, že Abramovič klub koupil „na příkaz“ Kremlu, což ruský oligarcha označil „za falešné a hanlivé“ tvrzení.

Kniha podle žalující strany vyvolává dojem, že koupě týmu „byla součástí plánu na zkorumpování Západu…a měla vést k vytvoření sféry pro ruský vliv ve Velké Británii,“ uvedl dnes Abramovičův právní zástupce Hugh Tomlinson.

Abramovič žil v Británii, ale tamní úřady mu v roce 2018 neprodloužily vízum. Nyní má izraelský pas.

Podle Andrewa Caldecotta, který zastupuje Beltonovou a její nakladatelství, čtenáři mohou dospět k závěru, že „existují důvody, podle kterých lze Abramoviče podezřívat z jednání na pokyn Kremlu“. Kniha to ale podle nich výslovně netvrdí. Advokát rovněž připomněl, že je v knize zahrnuto vyjádření blízkého známého Abramoviče, který obvinění „rozhodně popřel“.

Beltonovou, která dříve pracovala jako korespondentka listu Financial Times v Moskvě a v současné době píše pro agenturu Reuters, žaluje za urážku na cti i ruský státní ropný koncern Rosněfť.

Nakladatelství HarperCollins v minulosti čelilo žalobám ruského obchodníka Michaila Fridmana a bankéře Pjotra Avena. Tomlinson, který kromě Abramoviče zastupuje i tyto ruské miliardáře, uvedl, že oba nároky už byly mimosoudně vyřešeny. Nakladatelství podle právníka souhlasilo s odstraněním veškerého sporného materiálu ze všech budoucích výtisků. Rovněž podle něj slíbilo omluvu za to, že oba muže nepožádalo o komentář ohledně jejich údajných vazeb na KGB.

Tomlinson před začátkem soudního projednávání popřel, že mezi miliardáři byla jakákoliv koordinace. Najali si ho prý „shodou okolností a zcela nezávisle“.

Případ vyvolal pohoršení organizací bojujících za svobodu projevu, podle kterých je pro bohaté příliš snadné využívat britské soudy k umlčení svých kritiků. Tomlinson popřel, že žaloba je útokem na svobodnou žurnalistiku. Kniha je podle advokáta „považována za seriózní dílo o soudobých dějinách, ale bohužel opakuje líné nepřesnosti“. Očekává se, že soudní jednání potrvá dva dny. (ČTK)