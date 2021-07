Izrael umožní očkovat dětí od pěti let, pokud jim hrozí vážný průběh covidu

Izrael od 1. srpna umožní očkovat proti covidu-19 děti ve věku pěti až 11 let, kterým by při nákaze koronavirem hrozily vážné komplikace či smrt. S odvoláním na izraelské úřady to dnes uvedla agentura AFP.

„Jde o zvláštní povolení a každé očkování se bude zkoumat jednotlivě,“ řekl mluvčí izraelského ministerstva zdravotnictví. „Očkování (všech) dětí ve věku od pěti do 11 let se v této fázi nedoporučuje,“ dodalo ministerstvo a zdůraznilo, že očkování je doporučeno těm nejzranitelnějším.

Podle směrnice ministerstva může být dětem s těžkým chronickým onemocněním plic, vážnou imunosupresí, poruchami nervového vývoje, srpkovitou anémií, chronickým srdečním selháním, plicní hypertenzí nebo vysokým stupněm obezity podána dávka vakcíny od společností Pfizer a BioNTech v objemu 0,1 mililitru, což je třetina standardní dávky.

Asi 55 procent izraelské populace bylo proti covidu-19 plně očkováno díky rozsáhlé kampani zahájené na konci prosince po dohodě s farmaceutickým gigantem Pfizer. Ten se s Izraelem domluvil na výměně dat o účincích očkování v této zemi, která má asi 9,3 milionu obyvatel a jejíž digitalizované lékařské databáze umožňují rychlé a rozsáhlé studie. Začátkem června izraelské úřady zpřístupnily očkování dětem od 12 do 16 let.

Kvůli stoupajícím počtům nakažených Izrael oznámil částečný návrat k prokazování bezinfekčnosti na veřejných místech. Do vnitřních či venkovních prostor s více než 100 lidmi mohou pouze očkování, vyléčení nebo lidé s negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin.

Od půlnoci se podle ministerstva zdravotnictví nákaza koronavirem v Izraeli prokázala u 1438 lidí. Aktivních případů infekce nyní země eviduje 14.573, z toho 29 lidí je připojeno k plicní ventilaci. Od začátku pandemie se koronavirus v Izraeli potvrdil u 866.866 lidí, z nichž 6462 nemoci podlehlo. Dvě úmrtí související s covidem-19 země eviduje od dnešního rána. (ČTK)