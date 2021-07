Nový prezident Peru složil přísahu a oznámil, že chce prosadit novou ústavu

Nový prezident Peru Pedro Castillo dnes složil přísahu. Při svém prvním prezidentském projevu uvedl, že chce skrze referendum prosadit novou ústavu. Změny chystá i v ekonomice.

Bývalý vesnický učitel Castillo těsně zvítězil v červnových volbách a jeho vstup do úřadu vyvolává mezi obyvateli Peru smíšené pocity.

Jednapadesátiletý Castillo uvedl, že podá návrh zákona, který umožní sepsat novou ústavu. Text by měl sepsat ústavodárný sněm a pak by o něm Peruánci měli hlasovat v referendu.

Nový prezident rovněž poznamenal, že nechce znárodňovat celá odvětví peruánské ekonomiky. Je ale podle něj nutné uzavřít „novou dohodu“ s privátními investory. Zmínil, že těžařské projekty firem v Peru musejí více prospívat místním komunitám a odvádět více peněz do státní kasy. V tomto odvětví, kde působí zahraniční investoři a které tvoří podstatnou část exportu, chce nastolit jasná pravidla. Chce také založit státní banku, která by konkurovala v poskytování úvěrů těm soukromým. Média by měla být lépe regulovaná, uvedl také.

Castillova protikandidátka Keiko Fujimoriová upozorňovala, že její protivník chystá silné zásahy do ekonomiky a že povede Peru stejnou cestou, jakou jde Kuba nebo Venezuela. Tedy země, kde jsou citelně omezené občanské svobody. (ČTK)