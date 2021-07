Americký prezident Joe Biden se dnes setkal s vůdkyní běloruské opozice Cichanouskou a vyjádřil podporu běloruské snaze o demokracii. Bílý dům o tom informoval na Twitteru.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

— President Biden (@POTUS) July 28, 2021