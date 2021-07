Pražské nádraží Vyšehrad nejspíš půjde do dražby

Na dlouhodobě chátrající budovu nádraží Vyšehrad v Praze byla uvalena exekuce a zřejmě půjde do dražby. Vyplývá to z exekučního příkazu. Důvodem jsou nezaplacené pokuty. Praha se do dražby hodlá přihlásit.

Objekt, který je v soukromých rukou od roku 2007, vlastní přes firmu RailCity Vyšehrad kyperská společnost Miquelira Limited. Skutečný vlastník není oficiálně znám. O exekuci soud rozhodl v polovině června, exekuční příkaz soudní exekutor vydal 14. července.

Majitelé mohou ještě požádat o zastavení exekuce, případně uhradit dlužnou částku, která byla vyčíslena na zhruba 14,2 milionu korun. Podle dřívějších informací magistrátu dostali vlastníci pět pokut, z nichž uhradili jenom jednu.

Praha chtěla dříve budovu odkoupit, ale nedomluvila se s majiteli na ceně. Podle radního Jana Chabra (TOP 09) se město do případné dražby přihlásí.(ČTK)