Německo od srpna možná rozšíří povinnost testování při příjezdu do země

Německo by mohlo uspíšit rozšířenou povinnost testů na covid-19 při cestách do země z ciziny. Lidé, kteří nebudou očkovaní či nemoc neprodělali, budou patrně muset mít od 1. srpna potvrzení o negativním testu i při cestách autem či vlakem.

Podle agentury DPA to řekl v úterý večer bavorský premiér Markus Söder (CSU). Povinnost testů i pro cesty pozemní dopravou do Německa se původně zamýšlela od 11. září. Nyní platí tato povinnost jen pro lidi, kteří do Německa přiletí letadlem.

Podle Södera budou kontroly potvrzení o bezinfekčnosti na silnicích namátkové, kontroly na hranicích vyloučil. (ČTK)