Americký soud potvrdil zabavení tabulky s částí eposu o Gilgamešovi

Americký federální soud posvětil zabavení 3500 let staré tabulky s částí eposu o Gilgamešovi. Artefakt by se tak mohl vrátit do země svého původu, tedy dnešního Iráku.

Historický předmět zakoupili v roce 2014 majitelé obchodního řetězce Hobby Lobby a umístili ho v Muzeu bible ve Washingtonu. Úřady tvrdí, že tabulka se před tím do země dostala nelegálně.

Není to poprvé, co se firma zapletla do obdobného případu. V roce 2017 musela zaplatit pokutu a vrátit tisíce uměleckých děl nelegálně získaných z Iráku. Společnost se zabavením tabulky s částí eposu o Gilgamešovi souhlasila, uvedly nyní americké úřady.

„Zabavení představuje důležitý milník na cestě k navrácení tohoto vzácného a starobylého mistrovského díla světové literatury do země jeho původu,“ objasnila americká prokurátorka Jacquelyn Kasulisová.

Epos o Gilgamešovi je jedním z nejstarších literárních děl. Vznikl ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii, která se rozkládala zhruba na území nynějšího Iráku.

Vzácný předmět se podle úřadů dostal do Spojených států v roce 2003 poté, co ho v Londýně koupil obchodník se starožitnostmi od jordánského obchodníka se starověkými artefakty z Blízkého východu.

Artefakt zabavilo z muzea americké ministerstvo spravedlnosti už v roce 2019, od té doby usilovalo o jeho formální vlastnictví prostřednictvím zákonů o propadnutí, aby ho mohlo vrátit právoplatným majitelům. (DoJ, ČT24)