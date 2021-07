Praha prověří demolici mostu přes dálnici D11

Vedení Prahy se bude zabývat demolicí mostu vedoucího přes D11 v Horních Počernicích. Práce zastavily provoz na dálnici na několik dní. Město čeká na podrobnou zprávu Technické správy komunikací. „Chtěl bych se omluvit všem řidičům,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.

Dálnice byla uzavřena v sobotu v 17.00 a otevřena měla být v neděli v 09.00. Kvůli komplikacím se ale práce prodloužily. Plně průjezdná je D11 teprve od dnešních asi 05.30.

„Aktuálně TSK zpracovává podrobnou zprávu o celém procesu přípravy, předání dokumentace a stanovených lhůt pro zhotovitele. Co nejdříve by měla být na stole. Budeme se hlavně snažit zajistit, aby se podobná situace už neopakovala,“ řekl Hřib.

Práce zkomplikoval nejdříve v noci ze soboty na neděli nález kabelu pod napětím, který nebyl zanesen v dokumentaci. Následně pak dělníci zjistili, že v mostě je také množství výztuže, která se rovněž neshodovala s původní projektovou dokumentací. Dálnice tak byla místo plánovaných 16 hodin uzavřena ve směru na Prahu zhruba 48 hodin a ve směru na Hradec Králové více než 60 hodin.

Práce oproti minulosti zkomplikovaly právě části mostu nezanesené v žádné dokumentaci. Hřib zmínil, že TSK má zkušenosti s demolicí mostu přes dálnici. Naposledy likvidovala most přes D4 na Zbraslavi. „TSK jej zbouralo za pár hodin, konkrétně za 16 hodin přes noc. Ale ten most byl odlišné konstrukce, proto se to tam podařilo tak rychle. Tady také všichni pracovali nonstop, ale objevily se záležitosti, které nebyly v původních výkresech,“ dodal primátor.

Zdržení kritizoval v pondělí ministr dopravy Karel Havlíček. „Uzavírka na D11 musí co nejrychleji skončit a viník tohoto již déle než 24 hodin trvajícího zpoždění na jedné z dopravních tepen republiky by měl nést odpovědnost,“ uvedl ministr. Ministerstvo dopravy dá podle něj podnět k zahájení řízení o finančním potrestání viníka.

Uzavření dálnice D11 komplikovalo dopravu na východě Prahy. Na objížďkách se místy tvořily kolony, příměstské autobusy nabíraly podle informací Pražské integrované dopravy (PID) až hodinová zpoždění. (ČTK)