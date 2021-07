Americký prezident Joe Biden s iráckým premiérem Mustafou Kázimím dnes ve Washingtonu formálně uzavřel dohodu o ukončení americké bojové mise v Iráku do konce letošního roku, píše agentura Reuters.

Děje se tak více než 18 let poté, co USA své vojáky do Iráku vyslaly. Spojené státy mají v Iráku nyní asi 2500 příslušníků ozbrojených sil, kteří se soustředí na potírání zbytků teroristické organizace Islámský stát (IS). Už v dubnu se obě země dohodly, že USA bojové operace v Iráku ukončí a mise pak bude pokračovat jako výcviková a poradní. Tehdy ale nebyl dohodnut rozvrh stažení.

Biden se dnes s Kázimím setkal v Oválné pracovně Bílého domu. Šlo o jejich první osobní jednání v rámci strategického dialogu mezi USA a Irákem.

Americký prezident řekl, že USA budou v Iráku nadále k dispozici a budou poskytovat výcvik i pomoc při potírání radikálů z IS. Zdůraznil však, americké síly přestanou do konce letošního roku v Iráku působit v bojových zónách.

Jelikož se USA již začaly soustředit na výcvik iráckých sil, neočekává se, že bude mít změna americké mise významný dopad, píše Reuters.

Spojenými státy vedená koalice podnikla invazi do Iráku v březnu 2003 kvůli obviněním, že vláda tehdejšího iráckého prezidenta Saddáma Husajna disponovala zbraněmi hromadného ničení. Husajn byl svržen, ale tyto zbraně se nikdy nenašly. V posledních letech se americká mise v Iráku soustředila na boj s radikály z IS.

„Nikdo nevyhlásí, že mise byla splněna. Cílem je ISIS (Islámský stát) trvale porazit,“ řekl před Kázimího návštěvou vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy. Odkazoval přitom na to, když někdejší americký prezident George Bush mladší v květnu 2003 oznamoval na palubě válečné lodi pod plakátem s nápisem „Mise splněna“ konec hlavních bojových akcí v Iráku.

Kolik amerických vojáků v Iráku zůstane a bude působit ve výcvikové a poradní misi činitel podle Reuters nesdělil.

Dříve tento měsíc se američtí diplomaté a vojáci v Iráku a Sýrii stali terčem tří raketových a dronových útoků. Podle analytiků za nimi stály Íránem podporované milice.

Kázimí je považovaný za politika, který je vůči USA přátelský a který se snaží Íránem podporované milice omezovat. Koncem června však jeho vláda odsoudila americké nálety na Íránem podporované bojovníky u hranice se Sýrii a úder označila za porušení irácké suverenity.

Biden dnes také oznámil, že Irák do několika týdnu od USA obdrží vakcíny proti covidu-19. Půjde o zhruba půl milionu dávek vakcín Pfizer/BioNTech, jež Irák získá prostřednictvím globálního programu COVAX. USA také vyčlení 5,2 milionu dolarů na pomoc misi OSN při monitorování říjnových iráckých voleb. (ČTK)