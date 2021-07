„Je to urážka všech lidí, kteří se na péči podíleli. Vypadá to, jako kdyby si premiér snad poprvé uvědomil, že tady pandemie byla,“ reaguje lékařka na to, že Babiš sdílel její příspěvek o potřebě očkování a zkušenostech s péčí o nakažené.

Martina Žižlavská nastoupila do brněnské Nemocnice u Milosrdných bratří před víc než třemi roky, zachraňovat životy pomáhala od začátku pandemie. Foto: Kateřina Šejvlová, Masarykova univerzita