Tabáková firma Philip Morris přestane v Británii do deseti let prodávat klasické cigarety, z tamního trhu tak po více než sto letech zmizí i značka Marlboro. Listu Daily Mail to řekl šéf společnosti Jacek Olczak.

Kuřáci podle něj budou motivováni k tomu, aby přešli k modernějším a údajně méně škodlivým formám kouření, například e-cigaretám.