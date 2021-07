Mrtvé želvy, ryby, delfíni a nebezpečné vlny plastového granulátu: to jsou následky květnové havárie tankeru u Šrí Lanky. K dnešku moře na šrílanské pláže vyplavilo přes 200 mrtvých zvířat a miliardy plastových částic, jež se navíc dál šíří Indickým oceánem. (CNN)

The Singapore-flagged X-Press Pearl caught fire on May 20 en route to Colombo carrying 350 metric tons of oil in its tanks and at least 81 containers of "dangerous goods," including nitric acid — a highly toxic chemical used to make fertilizers https://t.co/L833vZ8oOK

— CNN Philippines (@cnnphilippines) July 25, 2021