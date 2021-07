Britský veslař Mohamed Sbihi se stal prvním muslimem, který nesl britskou vlajku během zahajovacího olympijského ceremoniálu. (ESPN UK)

Mohamed Sbihi makes history as the first Muslim to carry the British flag at an Olympic opening ceremony 🇬🇧 pic.twitter.com/Ld8c2GyVaP

