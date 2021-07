Muž v Indonésii se v přestrojení za svou manželku dostal na palubu letadla, přestože byl nakažený koronavirem. Měl oblečený nikáb a na letištních kontrolách se prokazoval pasem ženy i jejím průkazem o bezinfekčnosti.

Pozornost letušek vzbudil až poté, co se převlékl do svého oblečení. Policie jej po přistání zadržela a poslala do izolace. Po uzdravení ho čeká trestní stíhání. (BBC)