Britská trasovací aplikace poslala do izolace stovky tisíc pracovníků. Řetězce supermarketů kvůli tomu neměly dostatek některých potravin a některé benzinové stanice musely kvůli chybějícímu personálu uzavřít provoz.

Podle oficiálních údajů aplikace od 12. do 14. července poslala do izolace 620 tisíc lidí v Anglii a Walesu. Vláda argumentuje, že jde o klíčový nástroj pro zvládání epidemie covidu. Lidem z některých profesí bylo umožněno, aby dál chodili do práce, přesto je aplikace upozornila na rizikový kontakt. (Reuters)