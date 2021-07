Loď Sea-Watch 3 stejnojmenné německé humanitární organizace po čtyřměsíční nucené pauze opět míří do Středozemního moře poskytovat pomoc migrantům v nouzi. Plavidlo koncem března zabavily italské úřady kvůli údajným technickým nedostatkům.

Zákaz vyplutí na moře kvůli technickým nedostatkům dostaly od italských úřadů rovněž další záchranné lodě nevládních organizací včetně plavidel Open Arms, Sea-Eye 4 či Alan Kurdi. V provozu tak na dlouhou dobu zůstala pouze loď Ocean Viking, kterou provozuje francouzská organizace SOS Méditerranée. Organizace Sea-Eye začátkem týdne informovala, že svou loď Alan Kurdi z důvodu nedostatku financí na provoz prodala italské organizaci ResQ.

Loď Ocean Viking se tento týden rozhodla podpořit Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC), která uvedla, že při plavbě do Evropy už letos zahynulo téměř 800 utečenců, což je třikrát více než ve stejném období loni. O silném náporu migrantů hovoří i italské úřady, podle nichž letos do Itálie doplulo už skoro 25 000 lidí, loni to ve stejném období bylo něco přes 10 000.

Jen na italský ostrov Lampedusa dorazilo od začátku července skoro 3000 migrantů, za dnešek tam přistálo sedm lodí se 140 běženci na palubě, napsala agentura APA. Středisko pro migranty na ostrově s kapacitou pro 250 osob je prakticky neustále přeplněné, aktuálně v něm pobývá asi 800 lidí.

Do tragických statistik úmrtí migrantů na moři dnes přibylo 17 obětí lodního neštěstí poblíž Tuniska, kde se potopilo plavidlo s migranty ze Sýrie, Egypta, Súdánu, Eritreje, Mali a Bangladéše, kteří mířili z Libye do Itálie. Asi 380 lidí pobřežní stráž zachránila. (ČTK)