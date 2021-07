Tragédií skončila záchranná operace na jihu Číny, kde minulý týden v zaplaveném tunelu uvízlo čtrnáct dělníků. Nikdo nepřežil; záchranáři dnes vyprostili poslední tělo.

The last of 14 workers who had been trapped in Shijingshan Tunnel in the #Zhuhai Special Economic Zone of #Guangdong was confirmed dead at 12:17 pm on Thursday🕯️, a statement released by the on-site rescue headquarters. The bodies of all the others had been recovered earlier. pic.twitter.com/sk054Np4kA

— Hi,GBA (@thisisGBA) July 22, 2021