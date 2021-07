V Aténách a Soluni se opět demonstrovalo proti covidovému očkování

Policie v Aténách dnes použila slzný plyn a vodní děla proti demonstrantům, kteří před řeckým parlamentem protestovali proti covidovému očkování. Informovala o tom tisková agentura DPA s odvoláním na místní televizi Skai.

Podle ní použila policie vodní děla proto, že řada demonstrantů se dostala velmi blízko parlamentu. Ten dnes začal projednávat vládní návrh zákona o povinném očkování pro zdravotníky a zaměstnance pečovatelských domů.

Na aténské demonstraci se podle DPA sešly asi 3000 lidí, z nichž někteří, podobně jako minulou středu, drželi dřevěné kříže či náboženské obrázky. Jiní mávali řeckými vlajkami. Na dva tisíce lidí dnes proti povinnému očkování demonstrovalo v Soluni, druhém největším řeckém městě.

Manifestace se konala kvůli nedávnému oznámení vlády o povinném očkování proti covidu-19, které má za několik týdnů začít platit pro zdravotníky a zaměstnance pečovatelských domů. Od 16. srpna by podle návrhu vlády mělo být povinné očkování proti covidu pro zaměstnance pečovatelských domů a od 1. září pro zdravotníky i administrativní personál ve státních i soukromých nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Bez očkování budou muset tito zaměstnanci na neplacenou dovolenou. Zaměstnavateli, který nechá pracovat neočkovaný personál ve zdravotnictví, bude hrozit pokuta až 50.000 eur (téměř 1,3 milionu Kč), v případě opakovaného porušení zákona až 200.000 eur, vyplývá z návrhu, z něhož citovala místní média.

Řecké ministerstvo zdravotnictví pro případ nedostatku zdravotníků kvůli odmítání očkování navrhuje tříměsíční pracovní smlouvy pro dočasný personál.

Povinným očkováním se řecká vláda snaží zmírnit dopady šíření koronavirové nákazy. Epidemická situace se v zemi tento měsíc výrazně zhoršuje a pomalu se blíží vrcholům ze začátku dubna.

V téměř jedenáctimilionovém Řecku nejméně jednu dávku vakcíny dostalo 52 procent lidí a plně očkováno proti covidu-19 je asi 45 procent obyvatel. Lékařů je v zemi naočkováno 90 procent a zdravotních sester asi 73 procent.

Na zhoršující se epidemickou situaci řecká vláda reaguje také dalšími opatření, například od minulého pátku do konce srpna smí do vnitřních prostor restaurací, kaváren, barů a zábavních podniků jen očkovaní. Další opatření platí regionálně, například na ostrově Mykonos je od víkendu zakázána hudba v restauracích a barech a platí tam zákaz nočního vycházení od jedné do šesti ráno. (ČTK)