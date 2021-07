Lidé, jejichž domy na konci června poničilo tornádo, mohou od Českého červeného kříže nově získat příspěvek na opravu střechy i na posudky. Tornádo v obcích u Hodonína výrazně poškodilo kolem 1200 domů.

V tiskové zprávě to uvedl prezident ČČK Marek Jukl.

Český červený kříž od července v projektu Obnova bydlení poskytoval příspěvky na demolice, šlo o 250 000 korun každému, jehož obydlí muselo jít k zemi. „Na tento podprojekt jsme z Fondu humanity ČČK, kam lidé posílali své příspěvky, uvolnili 50 milionů korun,“ uvedl prezident.

Cílem nového tzv. podprojektu „Střecha“ je přispět na opravy těm, jejichž střechy tornádo zničilo nebo vážně poškodilo. Na tento účel ČČK uvolňuje 36 milionů korun, na jednu střechu tak vychází příspěvek 45 000 Kč. Uzávěrka žádostí je 31. srpna. Když nebude částka vyčerpána, příspěvek lidem ČČK zpětně zvýší. Příspěvek mohou čerpat lidé bydlící v dané obci, a to jen na domy, nikoli na hospodářská stavení.

Další nová součást projektu je „Posudek“, zahrnuje výplatu 5000 korun každé postižené domácnosti například na posudek pro čerpání státní dotace pro poškozené. Příspěvky bude ČČK vyplácet v hotovosti přímo v obcích.

„Výplaty zahájíme v nejbližších dnech, místo výplaty, datum a čas bude vždy v dané obci předem oznámen,“ uvedl prezident. Na tento podprojekt počítá ČČK s osmi miliony korunami. Sbírkový účet Českého červeného kříže je 333999/2700 v.s. 2101. Do 8. července na něj přišlo asi 105 milionů korun, a to i vysoké částky od jednotlivých dárců. Pak už se příspěvky začaly snižovat. (ČTK)