Znakem úspěchu olympijských her v Tokiu bude důkladnost trasování a izolace, řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hry by podle něj neměly být hodnoceny podle počtu zjištěných případů, protože eliminovat riziko nákazy je nemožné. (AP)