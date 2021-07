Letní olympijské hry v roce 2032 bude hostit australské Brisbane. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021