V ostravském Foru Nová Karolina se otevřelo očkovací centrum

V ostravském obchodním komplexu Forum Nová Karolina se dnes otevřelo další očkovací místo bez nutnosti předchozí registrace. Na očkování čekaly desítky lidí. Centrum s kapacitou až 800 lidí denně bude otevřené každý den od 08.00 do 19.00.

„Přišla jsem sem, protože se nemůžu dovolat naší zdravotní sestře a skončila mi moje lékařka. Přes centrální systém se mi to zdá zdržování, a když mám volno, tak jdu radši sem. Určitě jsem ráda, že ta možnost je. Měla jsem covid dvakrát a doteď se z toho nemůžu vzpamatovat, takže já mám strach. Myslím, že opatření by se měla dodržovat, ale jedni a ti samí na to pořád kašlou. Čekala jsem, že zájem o očkování bude, takže jsem s řadou počítala, že musím chvíli postát ve frontě, mi nevadí,“ řekla jedna ze zájemkyň o očkování Věra Kolajová.

Lidem se v centru bude podávat jednodávková vakcína proti koronaviru od společnosti Johnson & Johnson. Očkovací místo bude provozovat Fakultní nemocnice Ostrava. Ještě před otevřením se před centrem vytvořila fronta několika desítek lidí. V centru je pět očkovacích boxů, pracovat v něm bude 13 lidí na směně, většinou zdravotníků. Informovala o tom Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava. (ČTK)