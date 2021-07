Bílý dům oznámil koronavirus u některých svých plně očkovaných pracovníků

V posledních dnech se nakazilo koronavirem několik plně očkovaných pracovníků Bílého domu. Poslední případ se prokázal v pondělí, dotyčný však nepřišel v nedávné době do blízkého kontaktu s prezidentem a má jen mírné příznaky covidu-19.

V USA je jako jinde ve světě na vzestupu nakažlivější varianta viru zvaná delta, podle dnešního sdělení amerických úřadů v zemi převládá již z 83 procent.

Nakažený pracovník se podle Psakiové izoluje mimo areál Bílého domu a lékaři z prezidentské rezidence vytrasovali všechny jeho kontakty. Mluvčí uvedla, že administrativa očekávala možnost propuknutí nákazy i u očkovaných zaměstnanců. Koronavirus se podle ní prokázal již dříve u několika dalších pracovníků Bílého domu, nicméně neuvedla, jak je to dlouho a kolik jich bylo.

Koronavirovou nákazu dnes oznámil rovněž jeden z asistentů předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Podle serveru Axios se zřejmě nakazil na stejném večírku, jehož se zúčastnil i zaměstnanec Bílého domu. Byli na něm rovněž někteří demokratičtí zákonodárci z Texasu, u nichž se později také prokázala nákaza.

Bidenova administrativa hledá způsoby, jak znovu oživit americkou očkovací kampaň, která po rychlém startu z letošního prvního pololetí v posledních dnech stagnuje. Zatímco v první polovině dubna se podařilo průměrně podat přes tři miliony dávek denně, nyní je to zhruba půl milionu. Podle údajů listu The New York Times je nyní plně naočkovaných asi 59,5 procenta dospělých Američanů.

Případy nakažených osob v Bílém domě i v Kongresu potvrzují, že se koronavirus může šířit i mezi plně naočkovanými lidmi, což komplikuje epidemickou situaci. USA přitom podobně jako řada jiných zemí zažívá opětovný rozmach nákazy, za nímž podle expertů stojí především varianta delta, jež byla prvně identifikována u pacienta v Indii. V průměru se ve Spojených státech nyní prokáže 35.000 nových případů za den, ještě začátkem července to bylo kolem 13.000.

Šéfka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Rochelle Walenská dnes při slyšení v Senátu prohlásila, že vědci v současnosti nacházejí deltu u 83 procent všech potvrzených případů koronaviru v USA. Na začátku 3. července to přitom bylo asi 50 procent. V některých částech země je podíl varianty delta ještě vyšší, jsou to zejména místa, kde jsou lidé málo proočkovaní, řekla šéfka CDC.

Rozmach více infekční varianty podle ní stojí za rostoucími počty zemřelých po nákaze koronavirem. Těch je nyní v průměru takřka 240 za den, což je nárůst o 48 procent oproti minulému týdnu, řekla Walenská senátorům s tím, že nejlepší ochranou před novou vlnou pandemie je co nejširší proočkovanost.

Podle statistik je nejvíce neočkovaných ve státech, kde tradičně převládají republikáni. Psakiová dnes na tiskové konferenci prohlásila, že Bílý dům pravidelně komunikuje s kabelovou televizí Fox News, nakloněné republikánům, a snaží se jí poskytnout co nejpřesnější informace o účinnosti vakcín. Někteří moderátoři stanice, například Tucker Carlson či Laura Ingrahamová, totiž v minulosti přínos očkovacích látek zpochybňovali nebo napadali pravdivost informací, které o koronaviru sděluje Bidenova vláda. Fox News je přitom jedním z nejsledovanějších amerických zpravodajských kanálů.

Psakiová řekla, že Bílý dům pokládá za důležité, aby se k divákům stanice dostaly přesné informace o vývoji pandemie. „Nenahlížíme ale na vakcíny jako na politický problém,“ dodala. (ČTK)