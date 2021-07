Německo a USA v návrhu dohody o Nord Streamu 2 varují Rusko

Německo a Spojené státy se blíží urovnání dlouhodobého sporu o plynovod Nord Stream 2, který přivede ruský plyn do Evropy a přitom obejde Ukrajinu.

Podle zdrojů agentury Reuters a návrhu dohody, do kterého nahlédla agentura Bloomberg, obě země vyzvou Rusko, aby nepoužívalo energie jako zbraň proti svým sousedům. V opačném případě hrozí Moskvě sankce a dalšími odvetná opatření, stojí podle Bloombergu v návrhu dohody.

Podmořské potrubí bylo jedním z témat rozhovoru amerického prezidenta Joea Bidena a německé kancléřky Angely Merkelové při jejich schůzce minulý týden ve Washingtonu. Tam se jim ještě nepodařilo neshody ohledně projektu urovnat.

Podle návrhu dohody se Německo zavazuje k blíže neurčenému postupu, pokud by Rusko energie zneužívalo. To je podle Bloombergu ze strany Merkelové ústupek, protože dříve nezávislý postup proti Kremlu kvůli plynovodu, který povede z Ruska přímo do Německa, odmítala. Pokud by Rusko použilo energie jako zbraň nebo podniklo agresi proti Ukrajině, Německo samo zareaguje a zároveň bude naléhat na přijetí opatření na evropské úrovni. A to včetně sankcí, které by omezily ruský export energetických surovin, stojí v návrhu.

„Vypadá to dobře,“ řekl Reuters jeden zdroj, který chtěl zůstat anonymní, protože rozhovory ještě nejsou u konce. „Předpokládáme, že se dohodneme v příštích dnech,“ dodal.

Podle amerického zdroje agentury Bloomberg je jazyk dohody úmyslně nejednoznačný, aby Rusko nedostalo vodítko, jaká odpověď přijde v případě, že se bude chovat špatně. Zdroj nevyloučil, že by mohlo dojít i k omezení čerpání plynu z Ruska do Německa. Právě nejednoznačný jazyk úmluvy ale podle Bloombergu zklame kritiky projektu Nord Stream 2 včetně mnohých amerických zákonodárců.

Podle nich neučinila Bidenova vláda dost pro to, aby výstavbu plynovodu zastavila. Pravdou ale je, že v lednu, kdy se současný prezident USA ujal úřadu, bylo potrubí už z více než 90 procent dokončeno.

Odpůrci Nord Streamu 2 dlouhodobě argumentují, že Moskvě dá příliš mnoho vlivu na evropskou národní bezpečnost. Bidenova administrativa zpočátku navrhovala, že se pokusí stavbu zastavit, ale později přístup změnila a řekla, že by to trvalo příliš dlouho a také poškodilo vztahy s německou vládou silně narušené už v době, kdy v Bílém domě působil Donald Trump. (ČTK)