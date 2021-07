Kapsle z rakety New Shepard se bezpečně vrátila zpátky na Zemi. Společnost Blue Origin tak úspěšně vyslala čtyřčlennou posádku k hranicím vesmíru. Let trval přibližně deset minut.

"I don't think there is anyone here who is not overwhelmed by the moment."@michaelstrahan reports from the ground as Blue Origin's New Shepard completes successful mission to space. https://t.co/A0eR1oJLjm #BlueOrigin pic.twitter.com/GB1AI6CoEA

— ABC News (@ABC) July 20, 2021