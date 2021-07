Do České republiky se vrátily dvě barokní sošky andělů, které ukradl v roce 2002 zloděj z kostela Nejsvětější Trojice v Perninku na Karlovarsku. Ministerstvo kultury o tom informovalo na svém Facebooku.

Plastiky se ztratily v roce 2002. O 14 let později je našli rakouští policisté a kriminalisté u rakouského obchodníka s uměním. Po několik let trvajícím soudním sporu uznal rakouský soud nárok České republiky na navrácení kulturních statků. Pachatelé krádeže při strhávání plastik z oltáře vylomili každé ze soch křídlo, a tato křídla zůstala po dvě desítky let upevněná na oltářním nástavci.

To se podle ministerstva ale ukázalo při dokazování před soudem jako silný argument pro uznání českého nároku. Plastiky objevené v Rakousku sice měly přidělaná křídla nová, ale přes restaurátorské pokusy o zamaskování původního spojení se odborníkům z Národního památkového ústavu podařilo jednoznačně potvrdit jejich totožnost, uvedlo ministerstvo.

Kostel Nejsvětější Trojice v Perninku stojí na místě dřevěného kostelíku zasvěceného svaté Anně. Nový zděný barokní kostel v alpském slohu byl pak postaven v letech 1714 až 1716. (ČTK)