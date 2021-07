Muslimové slaví svátek oběti

V muslimském světě začíná významný svátek oběti (íd al-adhá), při němž se porážejí obětní zvířata a jejich maso rozdává potřebným. V Mekce dnes pokračovala muslimská pouť rituálem symbolického kamenování satana. Pouť do Mekky se už druhý rok koná s omezeným počtem věřících.

Letos na ni mohlo přijít 60 000 muslimů žijících v Saúdské Arábii, zatímco ještě v roce 2019 bylo v Mekce 2,5 milionu věřících. Omezení si vyžádala pandemie způsobená šířením koronaviru.

Od rána přicházeli poutníci do údolí Miná a kamínky, které jim organizátoři předali v uzavřených sáčcích, kamenovali sloupy představující satana.

„Naší prioritou je bezpečnost pouti, proto jsme účast omezili na 60.000 lidí, aby byli všichni v bezpečí. Situaci nepřetržitě monitorujeme,“ řekl saúdskoarabský ministr zdravotnictví Taufík Rabíja, podle nějž neměl nikdo z poutníků pozitivní test na koronavirus.

V běžných letech si poutníci k rituálu kamenování sbírají oblázky den předem sami a ke stélám pak přicházejí v davech. Po ukončení tohoto rituály se odeberou k Velké mešitě v Mekce a na rozloučenou obejdou tamní svatyni.

Pouť do Mekky je jedním z pilířů islámu a každý muslim ji má vykonat alespoň jednou za život, pokud mu to zdraví nebo finanční situace dovolí. Letošní účastníci byli vybráni z 558 000 zájemců. Jsou to Saúdští Arabové nebo cizinci, kteří v království žijí. Je jim 18 až 65 let, musejí být naočkováni proti covidu-19 a nemohou trpět žádným chronickým onemocněním. V Saúdské Arábii se potvrdilo přes 510 000 případů nákazy koronavirem, na covid-19 tam zemřelo 8098 lidí.

Mnozí z účastníků ocenili bezpečnost letošní poutě. Kromě toho, že očkováni musejí být rovněž organizátoři, lidé jsou k rituálům rozdělováni do malých skupin. K nahlédnutí je elektronická mapa, která umožňuje přístup k jednotlivým místům obřadů i dopravním prostředkům, které zajišťují spojení do hotelů bez kontaktu s ostatními. Lahve s vodou z posvátné studny Zamzam rozdávají roboti.

Ke svátku oběti, který dnes začíná slavit muslimský svět, patří společné modlitby, setkávání s ostatními a zabíjení obětních zvířat. Mnohé vlády i náboženské autority ale věřící vyzvaly, aby se raději pomodlili doma a vyhnuli se společným modlitbám v mešitách. (ČTK)