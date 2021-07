Zhruba 1600 bytů v děčínské místní části Bynov bude nejméně týden bez teplé vody. O víkendu Děčínsko zasáhla blesková povodeň, voda se dostala i do části teplárny Termo Děčín.

Aktuálně teplárna zasažené prostory vysouší a demontuje poškozené teplárenské zařízení. ČTK to dnes odpoledne řekla vedoucí oddělení obchodu a marketingu Kateřina Drbalová.

Voda se do teplárny dostala v sobotu po vytrvalém dešti. „Museli jsme ji z bezpečnostních důvodů odpojit od elektrické energie. Došlo také k zatopení trafostanic společnosti ČEZ, které samozřejmě dodávají elektřinu i do naší teplárny a došlo také k zatopení místnosti, ve které máme čerpadla a kogenerační jednotky,“ uvedla Drbalová. Už o víkendu teplárna začala odčerpávat vodu, aby zabránila dalšímu poškození.

Skutečný rozsah škod na zařízení bude teplárna zjišťovat i v dalších dnech, proto není jasné, kdy lidem v okolí opět teplá voda poteče.

V Děčíně se kvůli povodni utrhlo několik svahů, voda natekla do jedné z budov magistrátu. Mluvčí Děčína Luděk Stínil dnes ČTK řekl, že město zatím škody způsobené živelnou pohromou sčítá. „Stále probíhá úklid komunikací a mapování škod. Nejhorší je situace v Dolním Žlebu, kde v pondělí specializovaná firma posuzovala silně poškozenou komunikaci s tím, že navrhne řešení,“ uvedl Stínil. Zdůraznil, že pro město je v první fázi prioritní, aby se lidé dostali ke svým domovům. „Především odbor komunikací a dopravy vyřizuje od rána požadavky a prosby lidí,“ doplnil mluvčí. Pro vyřízení požadavků zřídilo město krizovou linku s telefonním číslem 771135374. S nabídkou pomoci přišlo v Děčíně Dobrovolnické centrum Slunečnice, lidé se mohou rovněž s žádostí obrátit na telefonní linku s číslem 739355705.

K nejpostiženějším obcím patří na Děčínsku zřejmě Lobendava, kde žije zhruba 280 lidí. Zasažených je 50, možná 60 procent obce, tři mosty budou muset být nejspíš strženy, řekl dnes ČTK starosta obce Stanislav Jirásek. „U domů si myslím, že tam takový problém nebude, že by došlo k demolici,“ uvedl Jirásek. Dodal, že lidé škody napáchané povodní stále uklízejí, poničené věci sváží obec do sběrného dvora.

Velké škody způsobila voda také v Dolní Poustevně, poškozené jsou silnice i několik mostů, v domech tu měli i tři čtvrtě metru vody. Starosta Robert Holec dnes ČTK řekl, že jeden z poškozených mostů se musí strhnout a bude nutné vybudovat nový. Voda zničila také chodníky a komunikace, už v úterý začne město s jejich opravou. Své domy od víkendu uklízejí i místní obyvatelé, od statika nemá starosta potvrzeno, že by se musel některý z rodinných domů bourat. Většina města je podle starosty uklizená, teď se budou zatopené prostory vysoušet. Škody by měla zejména u obecního majetku pokrýt pojišťovna.

Obě samosprávy mají v plánu zřídit transparentní účet, kam bude moci kdokoli zaslat částku, která poslouží na zaplacení způsobených škod. Podobně silné povodně zažila obec v roce 2010, tentokrát bylo ale podle místních vody zhruba o 15 centimetrů víc.

Blesková povodeň zasáhla také Vilémov, Jílové a Hřensko.O víkendu zasahovalo v postižených oblastech na 50 jednotek hasičů. V tuto chvíli podle mluvčího krajského hasičského sboru Lukáše Marvana už hasiči v obcích nezasahují, pomáhá tam jen několik dobrovolných jednotek.

Voda poškodila i trať z Děčína do Německa u Dolního Žlebu. V neděli se tam železničářům podařilo zprůjezdnit jednu kolej, nákladní doprava přes trať neprojede. K obnovení dvoukolejného provozu mezi Děčínem a Bad Schandau bude muset Správa železnic v následujících dnech opravit podemletý pilíř mostu. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda dnes ČTK řekl, že bude most opraven do dvou týdnů, upozornil ale, že jde pouze o předběžný odhad, který se bude upřesňovat. (ČTK)