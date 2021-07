Desítky lidí se dnes nechaly očkovat bez předchozí registrace mobilním očkovacím týmem, který bude ode dneška vysílat Plzeňský kraj do obcí s nízkým počtem očkovaných. První obcí byly Úlice na severu Plzeňska.

Zájem je, za 2,5 hodiny to byly určitě desítky lidí, očkování ale končí až v 18:00, řekl ČTK starosta Úlic Ondřej Bacho (Silná a suverénní obec).

Týmy budou v příštích dnech směřovat především do nejzasaženějších lokalit, v nichž hodně lidí onemocnění covid-19 prodělalo, končí jim ochranná doba po nemoci a mají zájem o očkování. V okresech Tachov a Plzeň-sever už očkovací centrum plzeňské EUC Kliniky oslovilo starosty vybraných obcí. Očkuje se od 14:00 do 18:00. V úterý bude šestičlenný tým v Bezvěrově na Plzeňsku, řekl ČTK Jan Šlajs, ředitel EUC Kliniky Plzeň, která má zatím tři výjezdové očkovací týmy, zatím jediné v regionu.

„Už při otevření ve 14:00 tam přišlo šest lidí, hlavně starších. Nejvíce času, určitě deset minut, jim zabralo vyplnění dvou listů formuláře. Pak šlo všechno díky skvělé organizaci velmi rychle,“ uvedl fotograf ČTK, který byl na místě očkování v knihovně na obecním úřadě.

Starosta Úlic s 500 obyvateli, který je zároveň předsedou mikroregionu Hracholusky, informoval všech devět sdružených obcí a sousední Bděněves. „Od čtvrtka je to na úředních deskách,“ uvedl Bacho. Podle něj by bylo lepší, kdyby týmy vyjely už před dvěma třemi měsíci. „Ale jsem za to rád,“ dodal. Starostovi volal minulý týden ředitel EUC Kliniky, který dostal seznam obcí od hejtmanky a obci očkování mobilními týmy nabídl.

EUC Klinika, která dosud naočkovala 52 000 lidí, má od krajského úřadu povolení k očkování mimo zdravotnické zařízení, i ve firmách; už v pátek byly týmy v prvním velkém podniku v kraji – KS-Europe, který má pobočky ve Šťáhlavech a Křimicích. Podmínky si klinika domluvila s krajskou hygienou stanicí před dvěma měsíci, kdy ale ještě nebyly uvolněné všechny věkové kategorie a prioritně se lidé očkovali ve vakcinačních centrech. Povolení od krajského úřadu má EUC Klinika do konce roku.

V Plzeňském kraji už bylo podáno téměř 500 000 dávek vakcín. První dávku dostalo necelých 300.000 lidí, to je téměř polovina všech obyvatel kraje. (ČTK)