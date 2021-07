Favorit mezi kandidáty na příštího německého kancléře Armin Laschet se omluvil za své chování. Kritiku vyvolalo jeho vtipkování a smích, když prezident Steinmeier mluvil o pomoci lidem zasaženým bleskovými povodněmi na západě Německa. (DW)

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/CeoMScI1m4

— DW News (@dwnews) July 18, 2021