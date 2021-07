Silné deště a bleskové záplavy zasáhly také oblast na tureckém pobřeží Černého moře. Utonulých a obětí sesuvů je zatím šest, dva lidé jsou pohřešováni. Podle prezidenta Erdogana bude region vyhlášen místem přírodní pohromy. (Duvar)

Flood-struck areas of Turkey’s Black Sea region to be declared disaster area #Rize https://t.co/hDMD1ekwSD pic.twitter.com/bEKwomo2sy

— Duvar English (@DuvarEnglish) July 18, 2021