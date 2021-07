Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj Livesport Prague Open. V boji o titul porazila v pražské Stromovce Terezu Martincovou 6:2, 6:0. Pro nedávnou vítězku Roland Garros je to letos už třetí titul z dvouhry. Z posledních 21 zápasů prohrála jen jednou.

