Úřady vyzvaly obyvatele sibiřského města Jakutsk, aby kvůli kouři z lesních požárů nevycházeli z domu a neotvírali okna. Požáry sužují zalesněnou oblast v Rusku každý rok, v posledních sezonách jsou ale intenzivnější. (Reuters)

Smoke from wildfires covered the Siberian city of Yakutsk on Sunday where people were advised by the mayor to stay home and not open windows as the region fights unprecedented blazes the Kremlin blames on climate change. https://t.co/rSRGWghDyI

— Reuters Science News (@ReutersScience) July 18, 2021