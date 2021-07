„Je mi to líto.“ Laschet čelil kritice za smích v záplavami postižené oblasti

Premiér spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet (CDU) se omluvil za dojem, který vyvolal svým chováním při návštěvě města zasaženého povodní. Kamery jej během projevu prezidenta Steinmeiera zachytily ve viditelně dobré náladě.

„Děkuji spolkovému prezidentovi za jeho návštěvu. Osud (záplavami) postižených lidí nám leží na srdci. (…) O to víc mě mrzí dojem, který vznikl v situaci během rozhovoru. Bylo to nevhodné a je mi to líto,“ napsal na Twitter poté, co záběry jeho smíchu během prezidentova projevu při návštěvě města Erftstadt, zasaženého povodněmi a sesuvem půdy, vyvolaly ostrou kritiku. (Süddeutsche Zeitung)