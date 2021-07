Při střelbě u baseballového stadionu ve Washingtonu byli zraněni nejméně tři lidé. Zápas mezi domácími a týmem San Diega byl přerušen. Diváci opustili stadion, policie později oznámila, že lidem uvnitř nebezpečí nehrozilo. (NYT)

Gun shots heard outside of Nationals Park on live television at the end of the 6th inning of the Nationals vs. Padres game.

The game has been postponed and the stadium being evacuated as police respond.pic.twitter.com/pvyjmuvBsk

