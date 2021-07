Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získala režisérka Julie Ducournauová za snímek Titan. Podařilo se jí to jako druhé ženě v historii.

Vyhlášení vítězné režisérky se neobešlo bez zmatku, šéf poroty Spike Lee se totiž zřejmě uřekl a ceremonie tak začala oznámením, jímž měla skončit.

Za nejlepší mužský výkon získal cenu Caleb Landry Jones. Ve snímku Nitram ztvárnil roli vraha Martina Bryanta, který v roce 1996 v Tasmánii zabil 35 lidí.

Ocenění pro nejlepší herečku si odnesla Norka Renate Reinsveová za roli ve snímku The Worst Person in the World.