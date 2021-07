V Japonsku zmizel ugandský atlet. Nevrátím se, napsal

V tréninkovém táboře v japonském Izumasanu se slehla zem po jednom ze členů ugandské olympijské delegace. Dvacetiletý vzpěrač Julius Ssekitoleko za sebou nechal vzkaz, kde stálo, že do Ugandy se už nevrátí.

Ugandan weightlifter missing as Japan marks week to Covid-hit Olympics

Julius Ssekitoleko, 20, left behind a note saying he wanted to find work, Japanese officials said.

