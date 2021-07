Francie bude od zítřka požadovat od neočkovaných osob negativní test na koronavirus ne starší 24 hodin při příjezdu ze Španělska, Portugalska, Kypru, Řecka, Nizozemska a Británie. Naopak Británie oznámila, že plně očkovací navrátilci z Francie musí nadále do karantény.

Cestující z Británie se dosud museli při překročení francouzských hranic prokazovat testem ne starším 48 hodin a lidé přijíždějící ze Španělska, Portugalska, Kypru, Řecka a Nizozemska testem ne starším 72 hodin.

Kancelář francouzského premiéra Jeana Castexe podle AFP zároveň sdělila, že ode dneška se ruší omezení pro cestující ze všech zemí, kteří mají ukončené očkování jednou z vakcín uznávanou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), tedy očkovacím preparátem od výrobců Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Kromě toho bude Francie od nynějška uznávat také očkování vakcínou Covishield, kterou vyrábí s licencí od AstraZeneky indická společnost Serum Institute.

Britské úřady zároveň podle stanice BBC informovaly, že plně očkovaní cestující, kteří se vrátí do Anglie a Walesu z Francie, budou muset i po pondělku nastoupit karanténu, přestože u příjezdů z mnoha jiných zemí se pravidla od nového týdne zmírní.

Lidé, kteří se vrátí do Anglie nebo Walesu z Francie, budou i po 19. červenci muset nastoupit desetidenní izolaci, a to i v případě, že byli v Británii plně očkováni. Od stejného data se přitom ruší povinnost izolace při návratu do Spojeného království z ostatních zemí z takzvaného oranžového seznamu. Podle britské vlády však ve Francii přetrvávají případy varianty beta, která byla poprvé zaznamenána v Jihoafrické republice. (ČTK)