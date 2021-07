V Singapuru odhalili jednu z největších „plovoucích“ solárních elektráren na světě. Skládá se ze 122 tisíc panelů a spadá pod plán městského státu, jak do roku 2025 zčtyřnásobit svou výrobu solární energie. (Reuters)

WATCH: Singapore unveiled one of the world's largest floating solar panel farms as part of a plan to quadruple its solar energy production by 2025 https://t.co/9jBBBRTl0G pic.twitter.com/B4OoneTmGR

— Reuters (@Reuters) July 17, 2021