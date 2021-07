Smrt čínské influencerky po vícečetné plastické operaci vrhla světlo na bující plastické operace v Číně, včetně extrémních zákroků. Ale také na úzkosti, jež sužují zejména mladé Číňanky. Čínský trh s plastickou chirurgií je největší na světě. (SupChina, Sixth Tone)

"A salesperson said the calf reduction surgery had become trendy in recent months, but advised against having it. Some people who undergo it, she said, aren’t able to do intense exercise afterward."https://t.co/sti8QzrN7r

— Vivian Wang (@vwang3) July 9, 2021