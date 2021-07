Ministryně spravedlnosti předpokládala, že se premiér Babiš kvůli trestnímu stíhání vyloučí z hlasování o nejvyšším státním zástupci. Nestalo se. Benešová v tom nyní problém nevidí. „On se vylučuje preventivně často, ale zde by to bylo naopak na škodu. Už jsem vám to řekla – je garantem trestní politiky státu,“ vysvětlila.