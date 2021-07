Timmermans v Praze: Musíme se naučit žít v limitech naší planety

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans při návštěvě Prahy představil klimatický plán Fit for 55. Zmínil, že jedním z důvodů, proč si jako první zemi pro představení návrhu Evropské komise vybral Českou republiku, jsou následky nepředvídatelného počasí.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Foto: Tomáš Linhart, Deník N

„Vidím, co se děje v České republice – tornádo na jižní Moravě – všímáme si nepředvídatelného počasí po celém světě, jež je bez pochybností spojeno se změnou klimatu, která je následkem lidského chování. My jako lidstvo se musíme naučit žít v limitech naší planety,“ řekl na Hlavním nádraží před odjezdem do Ostravy, kam cestuje i s ministry Karlem Havlíčkem a Richardem Brabcem.

Timmermans prohlásil, že si přeje, aby Česká republika byla součástí klimatického plánu: „Česko je industrializovaná země, která hledí vpřed, a pokud může změnit svůj energetický mix, modernizovat průmysl a přeměnit svou ekonomiku na cirkulární, může být příkladem pro mnohé.“

Timmermans také prohlásil, že nyní je vhodný čas změny přijmout a že Evropská komise bude za návrh bojovat. „Samozřejmě o tom nerozhodujeme, my to navrhujeme, rozhodovat budou členské státy a Evropský parlament. Avšak doufám, že vytvoříme návrh, který schválí většina členských zemí včetně České republiky.“

Na dotaz Deníku N, zda Komise plánuje zdvojnásobení Modernizačního fondu, které včera naznačil ministr životního prostředí Richard Brabec, Timmermans neodpověděl jednoznačně. Řekl, že modernizační fond se zvyšuje i pro Českou republiku: „Dnes mi ministři sdělili, že toto navýšení vítají.“

Dále apeloval na správné využití fondu. „Použijme ho na modernizaci bydlení, aby lidé měli nižší účty za bydlení a měli lépe izolovaná obydlí. Dělejme tyto věci, to je účel Modernizačního fondu.“