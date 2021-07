Aktualizace: Počet obětí záplav v Belgii stoupl na 18, další zhruba dvě desítky lidí úřady pohřešují. Potvrdilo to tamní ministerstvo vnitra. Belgie je druhou nejvíce zasaženou zemí po Německu, kde počet obětí překročil stovku. (AP)

Fast flowing river Meuse in #Liege #Belgium where city officials ask residents to evacuate on move to upper floors in homes. #floods pic.twitter.com/Jh1e1cQfPF

— natacha butler (@natachabut) July 16, 2021