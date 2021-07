Soud poslal do vazby podnikatele Jana Kočku

Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby pražského podnikatele Jana Kočku a dalšího z celkem tří lidí, kteří čelí obvinění z vydírání. Důvodem je obava z možného ovlivnění svědků.

„Jedna fyzická osoba, na niž byl státním zástupcem k soudu podán návrh na vzetí do vazby, byla propuštěna na svobodu. Zbylí dva obvinění byli soudem vzati do vazby, a to z důvodu vazby koluzní,“ napsal Deníku N Aleš Cimbala, mluvčí Městského státní zastupitelství v Praze.

Podle Kočkova advokáta Vlastimila Rampuly je důvodem vazby fakt, že policie ještě nedokončila výslech svědka, který je zároveň poškozeným. Vazba by tak podle něj mohla trvat jen pár dní. „Pan obviněný (Kočka) byl vzat do vazby, neboť panovala důvodná obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky,“ řekl státní zástupce Tomáš Saňa. Z dalších dvou obviněných byl podle něj jeden rovněž vzat do vazby ze stejného důvodu a druhý propuštěn.

„Jsou obviněni především ze zločinu vydírání a návrh na vazbu byl dáván právě z toho důvodu, že jsme shledávali obavu, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Ta kauza stojí na tvrzení svědků,“ vysvětlil státní zástupce. Potvrdil, že v případu se jedná o převod firmy poškozeného, který podle něj po útoku obžalovaných musel vyhledat ošetření, ale nebyl hospitalizovaný.

